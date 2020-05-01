شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يستعيد ذكريات الطفولة البريئة بصورة على "البسكلتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو وردة، لاعب لمنتخب المحترف فى لاريسا اليونانى، ذكريات الطفولة بصورة عبر حسابه الشخصى عبر إنستجرام، ترجع إلى عام 2004، حيث كان وردة يقود دراجته الصغيرة.

وكان عمرو وردة قد بدأ مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية فى الدورى اليونانى.

على جانب آخر، قال المهاجم المصرى عمرو وردة، جناح فريق لاريسا اليوناني، إنه يفضل نجم ليفربول الإنجليزى وزميله فى المنتخب الوطنى محمد صلاح عن الثنائى العالمى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال وردة خلال تصريحات نشرها موقع "جول" العالمي، إنه يفضل محمد صلاح على ميسى ورونالدو، حتى وإن لم يكن أفضل منهما على مستوى كرة القدم، ولكنه سيختاره لأنه صديقه.

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وأضاف ورد، "كريستيانو رونالدو نموذج على الوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال العمل الجاد فى التدريبات، وميسى مثال للإمكانيات غير العادية والموهبة الفذة التى تقود لاعب كرة القدم إلى تحقيق الإنجازات".

وتابع، "ولكن فى حال تم وضع صلاح فى مقارنة معهما فإننى بالطبع سأختاره حتى وإن لم يكن الأفضل، ولكنه صديقى وسأقوم بدعمه".