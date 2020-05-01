شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مصير الدورى 5 مايو وإرسال الرد للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدورى يوم 5 مايو الجارى سواء استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا، وإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن كاف حدد 5 مايو موعدا نهائيا للرد على مصير البطولات المحلية، وبالتالى سيرسل اتحاد الكرة الرد بعد التنسيق مع جهات الدولة فى نفس اليوم، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات، وهو الأقرب للتطبيق بنسبة كبيرة، لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

ومنح الاتحاد الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .