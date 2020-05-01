شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. احذر النوم بعد تناول وجبة الإفطار فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر طارق سليمان استشارى العظام والمفاصل وإصابات الملاعب، الرياضيين وغير الرياضيين من الخلود إلى النوم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة فى رمضان، ناصحاً بقراءة القرآن أو ممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار بساعة.

وقال طارق سليمان لليوم السابع "النوم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة يكون سبباً مباشراً فى زيادة الوزن والتخمة وعسر الهضم وغيرها من المشاكل فى منطقة المعدة، والتى نستطيع أن نبتعد عنها حال عدم الخلود للنوم بعد الإفطار.

وتعد الطريقة الأفضل لكسر الصيام على مشروب ساحن أو شوربة بليمون، لتنبيه البنكرياس ببدء تناول الطعام من ناحية، ولمواجهة فيروس كورونا من ناحية أخرى، حيث يظل الفيروس فى الحلق لفترة، وحال تناول المشروبة الساخنة تقتل الفيروس قبل الانتقال للمعدة، محذراً من تناول مشروب بارد لكسر الصيام، ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر واتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.