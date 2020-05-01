شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستعين بسورة الكهف لإحياء سنن الجمعة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلي، سورة الكهف عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، لإحياء سنن يوم الجمعة فى شهر رمضان المبارك، وعلق كهربا على الصورة قائلاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ذكر بها غيرك تؤجر وتشكر.

وكان كهربا قد أثار حالة واسعة من الجدل بين جماهير الأهلى والزمالك، بعدما صرح فى أحد البرامج بأنه يفضل حمل الكرات فى الأهلى عن اللعب لناد آخر، خاصة أن القلعة الحمراء تعتبر بيته.

كهربا

من جانبه، قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه كان يصرف مكافات خاصة لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي من جيبه الخاص، مشيراً إلى أن اللاعب صرف 75 ألف جنيه بعد هروبه من النادى الأبيض، علي حد وصفه.

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وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق، رفض التعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق.

وتابع: جروس كان يرفض التعاقد مع احمد سيد زيزو، جناح الفريق الابيض، في يناير قبل الماضي، ولكني اكدت له أنه لا يحق له تحديد من ينضم للفريق، دوره فقط إشراك اللاعب في المباريات من عدمه"، مضيفا:"احمد سيد زيزو، لاعب متميز، لذلك اصرينا على التعاقد معه"

وقال:"المدرب السويسري، كان يرغب في الاستغناء عن خدمات حارسي الفريق عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف، ولكن قررنا استمرارهما مع النادي حتى نهاية الموسم الماضي، لكي لا يحدث ازمة في مركز حراسة المرمى،".

وشدد أمير مرتضى ، علي إنه لا علاقة بالفنيات موضحا أنه ليس من صلاحياته توجيه اللاعبين، مشيراً إلي أن كل شخص داخل القلعة البيضاء له دوره وصلاحياته، ولا يتدخل أحد فى تشكيل الفريق فى المباريات.