شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ينعى أحد أصدقائه على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد فتحي، ظهير أيمن النادي الأهلي، صديقه إسلام أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام. ونشر فتحي صورة جمعته بصديقه الراحل وعلق عليها، "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي الي رحمه الله حبيبي وأخويا إسلام أحمد ربنا يرحمه ويغفرله ويرزقه الفردوس الأعلي، أشهد الله أنك خير صديق وأخ وأب وابن يا حبيبي ربنا يصبرنا على فراقك يا غالي أرجوا الدعاء له ولأهله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

ورفض أحمد فتحي تجديد تعاقده مع النادي الأهلي في الموسم الجديد، ليوقع على عقود انضمامه إلى بيراميدز بعد خلاف على المقابل المادي في العقد مع القلعة الحمراء.



احمد فتحي

انضم فتحى للمنتخب المصرى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات وساهم فى صعود المنتخب المصرى إلى دور الـ16 قبل أن تتوقف مسيرة المنتخب أمام الأرجنتين.

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ويعتبر أحمد فتحى قائد المنتخب أحد أصغر من ارتدى قميص المنتخب المصري، عام 2002، عندما أشركه محسن صالح أمام الإمارات وديا فى 16 ديسمبر 2002، كبديل لهانى سعيد فى بداية الشوط الثانى وهو فى الثامنة عشر من عمره، وشهرا، و6 أيام.

وخاض فتحى 131 مباراة دولية، منها 22 مباراة فى كأس الأمم الأفريقية سجل خلالها هدفا، وصنع آخر، حيث شارك فى 5 دورات، توج باللقب 3 مرات تحت قيادة حسن شحاتة 2006 فى مصر، 2008 فى غانا، 2010 فى أنجولا، ووصيفا 2017 فى الجابون.

كما شارك فى 3 مباريات فى كأس العالم روسيا 2018، و3 مباريات فى كأس القارات جنوب أفريقيا 2009 بالإضافة إلى 23 مباراة فى تصفيات كأس العالم، و19 فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، و61 مباراة ودية سجل خلالها 3 أهداف دولية، فى السويد وديا 2007، وكوت ديفوار أمم 2008، والكونغو الديمقراطية وديا 2010.

ولعب مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد لندن 2012، تحت قيادة هانى رمزي، وشارك فى المباريات الأربعة وكان قد توج مع منتخب الشباب 2003، بلقب كأس الأمم الأفريقية، وشارك فى كأس العالم لنفس المرحلة بالإمارات 2003