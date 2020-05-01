حكاوي رمضان.. كيف تحققت النتيجة الأكبر في تاريخ الكرة 149-0؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أرقاما قياسية سجلتها العديد من الأندية والمنتخبات باكتساح منافسيهم بنتيجة مُذلة خلال مباريات رسمية، بعضها دخل موسوعة جينيس والبعض الآخر معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

10 دقائق بدون أهداف!

في الحادي عشر من أبريل 2001، التقى منتخبا أستراليا وساموا الأمريكية في تصفيات الأوقيانوس المؤهلة لكأس العالم 2002 الذي استضافته كوريا واليابان.

أٌقيمت المباراة على ملعب ستاد الرياضة الوطني في كوفس هاربر بأستراليا، وفاز المنتخب الاسترالي بنتيجة 31-0.

حطمت أستراليا رقما قياسيا لأكبر فوز في تاريخ كرة القدم، حيث فازت على ساموا الأمريكية بواحد وثلاثين هدفاً نظيفاً.

حافظ منتخب ساموا الأمريكية على نتيجة التعادل السلبي لمدة 10 دقائق فقط إلى أن أحرز كون بوتسينس الهدف الأول من ركلة ركنية.

نجم المباراة كان اللاعب أرتشي تومبسون الذي سجل 13 هدفا لصالح منتخب "الكانجارو"، بينما سجل كل من كون بوتسيانيس (ثلاثة أهداف)، ديفيد زدرايليك (ثمانية أهداف)، أوريليو فيدمار (هدفين)، أنتوني بوبوفيتش (هدفين)، سيمون كولوسيمو (هدفين)، وفاوستو دي أميسيس (هدفًا).

وفي التصفيات ذاتها، أذاق منتخب "الكانجارو" نظيره تونجا هزيمة أخرى بنتيجة 22-0.

20 هدفا للكويت

في فبراير عام 2000، سجل المنتخب الكويتي نتيجة تاريخية عندما فاز على نظيره بوتان بنتيجة 20-0 في تصفيات أمم آسيا.

سجل أهداف المباراة التى أقيمت على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، بشار عبدالله (7) جاسم الهويدى (6) أحمد المطيري (3) وهدف لكل من نهير الشمري، فواز بخيت، عصام سكين كما سجل الحارس أحمد جاسم هدفا عن طريق ركلة جزاء.

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هدف كل ٣٦ ثانية

وقعت الحادثة في الحادي والثلاثون من أكتوبر 2002، عندما التقى فريقا أديما وستاد أولمبيك دو ليميرن من مدغشقر.

سجلت المباراة أكبر رقم قياسي لنتيجة في تاريخ كرة قدم والمعترف بها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

فاز فريق أديما بنتيجة 149-0 بواقع هدف كل 36 ثانية، فكيف حدث هذا؟

الحقيقة أن تلك الأهداف سجلها لاعبو فريق أولمبيك دو ليميرن في مرماهم، بتحريض من مدربهم احتجاجا على القرارات المنحازة للحكام ضدهم خلال المباريات السابقة.

وحينما أطلق الحكم صافرة المباراة، أسرع لاعبو دو ليمرين في تسديد الكرة داخل مرمامهم حتى وصلت النتيجة إلى 149 هدف.

عقب المباراة قرر اتحاد مدغشقر، إيقاف المدرب زاكا بي ثلاث سنوات، بجانب إيقاف 4 لاعبين من الفريق وهما المدافعان ماميسوا رازافيندراكوتو ومانيترانيرينا أندريانياينا، واللاعب نيكولا راكوتواريمانانا والحارس دومينيك راكوتوناندراسانا حتى نهاية الموسم، بينما حصل باقي اللاعبين على بطاقات صفراء إنذار.

واقعة اسكتلندا

في عام 1885، فاز فريق أربروث على فريق بون أكورد بنتيجة 36- 0 في كأس اسكتلندا، وفي عام 2015 كرر فريق أنفونى تالين النتيجة ذاتها عندما اكتسح غريمه فيرتسو بالدوري.

إيران تكتسح كمبوديا

حقق المنتخب الإيراني، فوزا ساحقا على ضيفه منتخب كمبوديا، بنتيجة 14-0، في إطار لقاءات المجموعة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاءت أهداف منتخب إيران، بتوقيع كل من أحمد نورالهي (هدف)، سردار أزمون (3 أهداف)، وحسين كنعاني (هدف) مهدي كارمي (هدفين) ، كريم أنصاري فرد (4 أهداف)، محمد محبي (هدفين)، ومهرداد محمدي (هدف).