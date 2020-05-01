في مثل هذا اليوم.. ميسي يقص شريط أهدافه مع برشلونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة هدفه الرسمي الأول مع الفريق الكتالوني ضد ألباسيتي في الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو" موسم (2004-2005).

في ليلة 1 مايو 2005 بمواجهة برشلونة وألباسيتي في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، سجل ليو ميسي البالغ من العمر 17 عاما وهو يرتدي القميص الذي يحمل الرقم 30، ليقص النجم الأرجنتيني شريط أهدافه مع البلوجرانا، بعدما ظهر للمرة الأول في السادس عشر من أكتوبر عام 2004 في مواجهة الديربي أمام إسبانويول.

تحت قيادة المدير الفني الهولندي فرانك ريكارد، شارك النجم الأرجنتيني الصاعد في سبع مباريات كبديل بدوري الدرجة الأولى الإسباني، كما شارك في مواجهتين بدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، لكن مواجهة ألباسيتي في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الـ "ليجا" حملت واحدة من أبرز ذكريات ميسي في ملاعب كرة القدم.

تطلع "كامب نو" لمشاهدة ميسي وكان برشلونة متقدما بهدف على ألباسيتي عندما قرر ريكارد إقحام ميسي بدلا من المهاجم الكاميروني صامويل إيتو في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء، وبعد دقيقتين فقط، سجل الأرجنتيني هدفا رائعا بعد تمريرة من الساحر البرازيلي رونالدينيو نجم الفريق في ذلك الوقت، لكن الهدف تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة، تلقى الأرجنتيني تمريرة مبهرة جديدة من رونالدينيو، ليضعها بشكل مميز بتسديدة ساقطة من فوق الحارس فالبوينا، معلنًا عن أول أهدافه الرسمية.

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وعلى مدار السنوات الـ15 الماضية، برهن ميسي على أنه الأفضل في العالم بتسجيل 627 هدفاً في المباريات الرسمية، وساعده ذلك على الفوز بست كرات ذهبية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى المرموقة.

وخلال الموسم الحالي (2019-20)، سجل ميسي بالفعل 19 هدفًا ويتصدر حاليًا قائمة أفضل الهدافين في الدوري الإسباني، كما وصل إلى أكثر من 500 انتصار مع برشلونة وأصبح أكثر لاعبي البارسا مشاركة في مباريات الكلاسيكو.

كما يقترب ميسي من بعض السجلات المذهلة في عام 2020، حيث بات على بعد 16 هدفاً فقط من مساواة الجوهرة البرازيلية بيليه كأفضل هدّاف في التاريخ لفريق واحد، كما يطمح في ملاحقة النجم الإسباني تشافي هيرنانديز الأكثر مشاركة مع برشلونة بـ767 مباراة، في الوقت الذي خاض فيه ميسي 718 مباراة حتى الآن.