اتحاد الكرة التونسي يشكل لجنة للدفاع عن النقاز بعد الحكم بحبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

شكل الاتحاد التونسي لكرة القدم لجنة للدفاع عن اللاعب حمدي النقاز، بعد اتهامه بالتعدي على موظف عمومي وصدور عقوبه ضده بالسجن.

وأشارت إذاعة موازييك التونسية أمس الخميس، إلى أن النقاز تعرض لعقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ بجانب توقيع عقوبة مالية قدرها 100 دينار.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة اللقدم في بيان عبر موقعه الرسمي أنه قرر تكوين لجنة من أعضاء الاتحاد وكذلك الرابطة الوطنية للكرة، من أجل النيابة عن لاعب الزمالك السابق والدفاع عنه.

وأضاف بيان الاتحاد التونسي أن لجنة الدفاع المشكلة ستتولى بالتنسيق مع محامي النقاز القيام بالإجراءات القانونية الضرورية لدى الطور الاستئنافي لطلب الإفراج عن اللاعب.