فهد المولد لجماهيره: سنفرح قريبًا بعودة الحياة إلى طبيعتها

حرص فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي على توجيه رسالة إلى جماهيره وذلك من خلال منشور أطلقه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي . وقال المولد في الفيديو: " إلى أخواني وأخواتي العائدين إلى أرض الوطن، حبيت أتواصل معكم وأحمد الله لكم على وصولكم بالسلامة لأرض الوطن الغالية ". العائدين إلى أرض الوطن، حبيت أتواصل معكم وأحمد الله لكم على وصولكم بالسلامة لأرض الوطن الغالية ". وأضاف المولد: " قريباً إن شاء الله ستصلون إلى عائلاتكم، ويجب على أفراد المجتمع الالتزام بالتعليمات الوقائية والقرارات الصادرة وسنفرح بالقريب العاجل بعودة الحياة إلى طبيعتها وشكراً للجميع ". أفراد المجتمع الالتزام بالتعليمات الوقائية والقرارات الصادرة وسنفرح بالقريب العاجل بعودة الحياة إلى طبيعتها وشكراً للجميع ". ويستعد فهد المولد للعودة للمشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية بعد انتهاء أزمة كورونا وذلك لانتهاء مدة العقوبة التي وقعت عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف لمدة عام بسبب تعاطيه المنشطات .

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