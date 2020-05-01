ليفربول يجهز عرضاً خرافياً لضم ثنائي ليل الفرنسي

يسعي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، لتدعيم خطي الوسط والهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إستعداداً للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن ليفربول يجهز عرضاً قوياً لضم

ثنائي فريق ليل الفرنسي فيكتور اوسميهين، وبوبكاري سوماري.

وتدرس ادارة ليفربول، تقديم عرضاً تصل قيمته الي 110 مليون جنيه استرليني، لضم الثنائي المتألق مع

فريقه خلال الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية، أن سوماري يحظي بإعجاب كبير من كلوب، حيث يشبه بعض المراقبون أداء اللاعب الفرنسي بنجم أرسنال السابق باتريك فييرا.

كما يبدو أوسميهين خياراً مثالياً لتدعيم خط هجوم الريدز، رفقة الثلاثي محمد صلاح وفيرمينيو، وساديو ماني.