أشرف حكيمي نجم ريال مدريد يشعل الصراع بين الكبار في الميركاتو الصيفي

دخلت 4 أندية أوروبية في صراع مع بوروسيا دورتموند، على ضم المغربي المتألق أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد، المعار لصفوف دورتموند.

قال موقع "أوك دياريو" الإسباني، أن حكيمي سيحب العودة إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، حيث ستنتهي إعارته مع دورتموند، ولكن المغربي يريد

ضمانات حول مشاركته بشكل أكبر مع الملكي، والذي كان سببًا بالخروج عن ريال مدريد و اللعب على سبيل الإعارة مع فريقًا آخر".

وتابع الموقع:" أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تتصارع على حكيمي، مثل باريس سان

جيرمان، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، وتشيلسي، لكن النادي الملكي لا يرغب بالتخلي عن حكيمي".

وواصل، أن رغبته بالمشاركة بشكل أكبر ستكون عائقًا وسط وجود داني كاربخال. ويتألق حكيمي مع دورتموند منذ انتقاله لهم في عام 2018،.

و يقدم مستويات رائعة، بالإضافة لمشاركته في مراكز أخرى، غير مركزه الأصلي مثل الظهير الأيسر، والجناح تحت قيادة المدرب السويسري لوسيان فافر مدرب دورتموند.