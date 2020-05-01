الإتحاد الإنجليزي يدرس الغاء كأس رابطة المحترفين في الموسم المقبل

أكدت تقارير أنجليزية، أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يدرس جدياً الغاء بطولة كأس رابطة المحترفين في الموسم المقبل بسبب ازمة فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "ميرور" الانجليزية، ان الغاءالموسم الحالي قد يعني أن الموسم المقبل للدوري الانجليزي الممتاز، سيشهد مشاركة 23 فريقاً وهو مايهدد بالغاء بطولة كأس رابطة المحترفين.
وسيؤدي الغاء الهبوط في الموسم الحالي وزيادة عدد فرق البريمييرليج الي ضغط المباريات، ما سيجبر الاتحاد الانجليزي علي الغاء هذه البطولة التي لا تحظي باهتمام كبير من الاندية الانجليزية، علي العكس من اهتمامهم ببطولة كأس الاتحاد.
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