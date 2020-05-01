كاسانو: بوفون سيستمر حتى كأس العالم 2022

قال أنطونيو كاسانو، لاعب فريق أي سي ميلان، والإنتر السابق، أنه يراهن علي إستمرار زميله السابق بالمنتخب الإيطالي، جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس في الملاعب حتى كأس العالم 2022.
أضاف كاسانو في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن بوفون سيستمر في الملاعبحتى يتمكن من المشاركة مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2022، لكي تصبح سادس مشاركة له في المونديال عبر تاريخه الكروي.
وتابع كاسانو:" تجديد يوفنتوس مع بوفون قريب؟ ذلك الأمر ليس مفاجأة بالنسبة لي،أراهن بأنه سوف يلعب في كأس العالم 2022، وإذا انتهى عقده مع يوفنتوس سيواصل الاستمرار في الملاعب لعام إضافي أيضًا".
وعاد بوفون لصفوف اليوفي بعدما قضى عامًا مع باريس سان جيرمان، ووقع على عقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري، لكن أكدت إدارة النادي الإيطالي، سعيها لتجديد عقد الحارس المخضرم لعام آخر، لينتهي عام 2021.
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