فتح انطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغالي، الباب أمام إمكان استئناف النشاط الكروي، بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.
قال كوستا، إن آخر عشر مباريات من مسابقة الدوري البرتغالي، قدتلعب بداية من يوم 30 مايو الجاري، بعد ستة أسابيع من تجميد النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي، أن استئناف المسابقة يحتاج أولاً للحصول على الضوء الأخضر من وزارة الصحة، قبل انطلاق المباريات من دون حضور جماهيري.
وأكمل كوستا، أن الألعاب الفردية مثل التنس والجولف وغيرها يمكن أن تستأنف نشاطها بداية من يوم الإثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البرتغالي يكشف الموعد المحتمل لاستئناف بطولة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.