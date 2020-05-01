رئيس الوزراء البرتغالي يكشف الموعد المحتمل لاستئناف بطولة الدوري

فتح انطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغالي، الباب أمام إمكان استئناف النشاط الكروي، بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

قال كوستا، إن آخر عشر مباريات من مسابقة الدوري البرتغالي، قد

تلعب بداية من يوم 30 مايو الجاري، بعد ستة أسابيع من تجميد النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي، أن استئناف المسابقة يحتاج أولاً للحصول على الضوء الأخضر من وزارة الصحة، قبل انطلاق المباريات من دون حضور جماهيري.

وأكمل كوستا، أن الألعاب الفردية مثل التنس والجولف وغيرها يمكن أن تستأنف نشاطها بداية من يوم الإثنين المقبل.