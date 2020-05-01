توتي مشيدًا بنجم بريشيا: سيصبح من أفضل لاعبي العالم

اشاد فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما السابق بـساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا والمنتخب الإيطالي، وسط المستويات الطيبة التي يقدمها مع فريقه .

وأضاف توتي في حديثه ببث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام":" تونالي سيصبح من أفضل لاعبي العالم في وقت ما، لديه كل شئ يجعله أن

يصبح لاعب رائع، هو موهوب فنيًا، وعقلية جيدة".

وتابع توتي:" دائما ما يكون جادًا في أي موقف يضع به، نصحت نادي روما بفعل أي شئ من أجل ضمه، والحصول عليه".

ويعد تونالي من اللاعبين الشباب الموهوبين في الوقت الحالي

الذين يقدمون مستويات رائعة في الدوري الإيطالي ولقبه البعض بـ "بيرلو الجديد" أسطورة منتخب إيطاليا السابق، ولفت صاحب الـ19 عامًا العديد من الأندية الكبرى من أجل ضمه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مثل إنتر ميلان، ويوفنتوس، وروما، ونابولي، ومانشستر سيتي، وأرسنال وباريس سان جيرمان.

وتطلب إدارة نادي بريشيا مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل نجمها الشاب.