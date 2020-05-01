مدرب برشلونة يعلق على احتمالية حدوث صفقة تبادلية بين البرسا ويوفنتوس

علق كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على التقارير التي تشير لإحتمالية عقد إدارة برشلونة لصفقة تبادلية مع نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي، ذلك بأنتقال أرثر ميلو إلى يوفنتوس، وميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وأضاف سيتين في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية:" أنا اتحدث بشكل مستمر

مع المديرين لدينا بالنادي، لم يتحدث معي أحد ولم يخبرني أحد بشأن ذلك الأمر".

وتابع:" لكن أنا أرى دائمًا أن لاعبنا أرثر لديه الرغبة بالاستمرار والبقاء ضمن صفوف برشلونة، وأنا أدعمه في ذلك الموقف، هو لاعب

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مميز، لا تستطيع أن تترك فرصة اللعب بجوار الأفضل في العالم".

ثم تطرق للحديث عن لاعب يوفنتوس، بيانيتش قائلًا:" هو لاعب مميز، لكن سيجعلنا نحتاج العديد من العوامل، بجانب ضمه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ذلك سيزيد من صعوبة حدوث الأمر".

وكانت قد أشارت تقارير في وقت سابق، لإمكانية حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفتوس، بإنتقال لاعبا الفريقين إلى الفريق الآخر.