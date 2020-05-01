مدرب برشلونة يعلن موقفه من التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي

حسم كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، موقفه من التعاقد مع الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المدير الفني لبرشلونة في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: " بيانيتش لاعب ممتاز، لكن لا يوجد اي إهتمام بضمه من جانبنا".

وأضاف :" لم تعد فكرة صرف الكثير من الأموال ممكنة في ظل الظروف الحالية، لا اعتقد ان هناك نادي سيكون قادراً علي دفع مئات الملايين لضم لاعب مثلما فعل باريس سان جيرمان مع نيمار في وقت سابق".

