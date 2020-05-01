رياضة | كيكي سيتين يعلنها بأن ميسي لن يغادر برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلنها بأن ميسي لن يغادر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مدرب فريق برشلونة كيكي سيتين الاقتراحات القائلة بأن ليونيل ميسي قد يغادر الكامب نو في انتقال مجاني في وقت لاحق في عام 2020.

بسبب بند في عقده ، يُزعم أن ميسي في وضع يمكنه من الانتقال إلى فريق جديد في نهاية هذا الموسم ، مما أدى إلى تكهنات بشأن الانتقال المحتمل إلى إنتر ميلان.

ومع ذلك ، على الرغم من أن ميسي أسطورة النادي تدور حول نزاعات خلف الكواليس ، فقد قلل سيتيان من الحديث عن مغادرة قائد الفريق.

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وقال سيتين في حديثه مع جازيتا ديلو سبورت: "ميسي سيغادر برشلونة مجانًا؟ لا ، لن يحدث وسيتحد ميسي وبرشلونة دائمًا.

وتابع : "الأمر على هذا النحو. ليو موجود في برشلونة منذ 20 عامًا ولا يمكن لأحد أن يشرح حالة الانهيار."

ميسي موجود في برشلونة منذ عام 2001 ، حيث سجل 627 هدفاً من 718 مباراة في الفريق الأول في جميع المسابقات.