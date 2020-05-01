رياضة | تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من أمير مرتضى تجاه محمود كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور، أنه كان يعطي لاعب الزمالك السابق محمود كهربا ، مكافأت خاصة من جيبه الخاص.

وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" قال أمير:" دائما كنت أعطي محمودكهربا أموالا من جيبي الخاص، وقلت له أثناء مباريات الكونفدرالية، اذا سجلت هدف سأعطيك 75 ألف جنيه مقابله وصناعة الهدف بـ50 ألف جنيه".

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وتابع:"وكانت هذه الأشياء بعيدا عن ميزانية نادي الزمالك، وقمت بعمل ذلك أكثر من مرة".

وأكمل أمير مرتضى:"وكهربا صرف شيك كنت أعطيته له بعد ما هرب من الزمالك".

ومن جانبه أكد أمير أنه عرض على كهربا 12 مليونا في الموسم الواحد قبل مغادرته الزمالك ورحيله إلى الأهلي.