رياضة | شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يعطل الأهلي عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعارمن صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي ولكن كان المقابل المادي الذي سيطلبه هيدرسفيلد يقف عائق أمام الصفقة.

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ودخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في مفاوضات مع هيدرسفيلد عن طريق وسطاء لاعبين لشراء عقد صبحي بشكل نهائي وبالفعل وافق النادي الإنجليزي على الحصول على مبلغ 6 مليون دولار مقابل بيع اللاعب.

ويحاول الأهلي حاليا إقناع هيدرسفيلد بتقسيط الـ6 ملاين دولار على موسمين أو ثلاثة ليوافقوا على شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.