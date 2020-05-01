رياضة | لايبزيج يخطط لعودة للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر لايبزيج يخطط لعودة للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر فريق لايبزيج الألماني لكرة القدم بالفعل لبدء التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل.

ويخضع لاعبو الفريق لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا يومي الجمعة والإثنين، في مختبر ببرلين.

وقال المدير العام بالنادي أوليفر مينتسلاف اليوم الجمعة: "الخطة هي العودة للتدريبات يوم الثلاثاء، طالما جاءت نتائج كل الاختبارات سلبية"، ويتدرب لايبزغ حالياً دون أي اتصال جسدي.

وشدد مينتسلاف أيضاً على أهمية استئناف الدوري الألماني "بوندسليغا".

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وقال: "نحن بحاجة لأموال البث التليفزيوني ولهذا نريد لعب كرة القدم مجدداً".

وسيحين موعد البداية يوم 16 مايو وتم تلقي إشارات إيجابية من السياسيين.

ولا يرى مينتسلاف أي مشكلة في وجود أقل من أسبوعين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الموسم.

وقال: "نحن لسنا في موقف نتمنى فيه السيناريوهات، أسبوع سيكون كافياً، سنكون جاهزين في 9 مايو ".