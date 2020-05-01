رياضة | حلم اللقب التاريخي.. ليفربول يرفض تصريحات رئيس البلدية بشأن البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر حلم اللقب التاريخي.. ليفربول يرفض تصريحات رئيس البلدية بشأن البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يشعر "بخيبة أمل" من تعليقات رئيس بلدية المدينة حول عدم استكمال الموسم حتى دون جماهير، بسبب مخاطر تجمع المشجعين خارج إستاد أنفيلد.

وكان ليفربول يتقدم بفارق 25 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة عندما توقف الموسم في مارس (آذار) ويحتاج لانتصارين فقط من أجل تحقيق لقبه الأول في الدوري منذ 30 عاماً.

وتجتمع أندية الدوري الممتاز غداً الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم بينما عادت بعض الفرق بالفعل للتدريبات الفردية.

وأبلغ جو أندرسون رئيس بلدية ليفربول هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن الصحة والسلامة هما الأهم وأن أفضل شيء هو إعلان نهاية الموسم ومنح اللقب إلى ليفربول لأنه البطل المستحق.

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وقال أندرسون وهو مشجع لإيفرتون غريم ليفربول في المدينة "حتى لو أقيمت المباريات دون جماهير، سيكون هناك الآلاف من المشجعين حول أنفيلد.

"لن يحترم الكثير من الناس ما نقوله ويبقون بعيداً عن الملعب، سيأتي العديد من الناس للاحتفال، ولذلك أعتقد أنه يجب ألا يستأنف الموسم".

وأضاف "سيكون من الصعب على الشرطة إبعاد الناس عن بعضهم بعضا والحفاظ على التباعد الاجتماعي إذا حضروا للاحتفال خارج أنفيلد".

ورد ليفربول في بيان قال فيه إن "مزاعم أندرسون "تفتقر لأي أدلة".

وقال النادي "في الأسابيع الأخيرة كنا على تواصل مع مجموعات المشجعين الذين أبلغونا بعزمهم احترام إجراءات التباعد الاجتماعي".وتابع "في حالة إعلان استئناف الموسم، سنواصل التعاون معهم ومع الأطراف المعنية الأخرى تمشياً مع رغبتنا جميعاً في تحقيق هذا الهدف المهم".