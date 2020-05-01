رياضة | تفاصيل الحكم بالحبس على نجم الزمالك الهارب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحكم بالحبس على نجم الزمالك الهارب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الابتدائية فى سوسة، معاقبة لاعب المنتخب التونسي والزمالك السابق حمدي النقاز، بالسجن بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.

المحكمة وقعت عقوبة على لاعب النجم الساحلى السابق بالسجن مدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 100 دينار، وذلك بعد التعدي بالقول على موظف عمومي.

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ويتواجد اللاعب التونسي حمدي النقاز في الوقت الحالي بسجن المسعدين، وتقدم باستئناف عاجل على الحكم الذي صدر أمس الخميس.

النقاز خالف قانون الحجر الصحي العام في البلاد، والذي قررته السلطات التونسية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالسير يوم 22 أبريل الجاري، بأحد الشوارع، وطالبته دورية أمنية إظهار ترخيص الجولان (لا يملكه)، ليدخل في مناوشة مع أحد رجال الأمن، الذي تقدم بقضية ضد اللاعب، فجاء الحكم بحبسه.

جدير بالذكر أن النقاز كان قد انتقل إلى صفوف نادي سودوفا الليتواني، في فبراير الماضي، بعد فسخ عقده مع النادي الأبيض لعدم الحصول على مستحقاته.