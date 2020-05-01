رياضة | مينوليه: لا أشعر بالندم على رحيلي من ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر مينوليه: لا أشعر بالندم على رحيلي من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصر حارس المرمى سيمون مينوليه على أن مشاكل إصابة أليسون بيكر لم تؤد إلى ندمه على خروجه من ليفربول.

غادر سيمون مينوليه فريق ليفربول الصيف الماضي بعد أن كان عبى مقاعد البدلاء في أنفيلد ، ، حيث شارك في 39 مباراة في جميع المسابقات.

على الرغم من أن البلجيكي كان سيلعب الكثير من الوقت في ليفربول هذا الموسم ، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أكد أنه اتخذ القرار الصحيح.

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وفي حديثه إلى ليفربول إيكو ، قال مينجوليه: "كنت أعرف أن الأمر قد يكون كذلك لأنه عاد من موسم طويل مع كوبا أمريكا وبالطبع هناك خطر دائمًا.

وتابع: "اخترت أن لا أغادر من أجل ذلك لأنه حتى لو لعبت 10 أو 15 مباراة ، فأنت تعرف عندما يعود علي بما أثبته والمستوى الذي وصل إليه ، سيعود دائمًا إلى البداية الحادية عشرة.

وأضاف: "حتى لو لعبت 15 مباراة وحافظت على 15 ورقة نظيفة بطريقة لا تصدق ، ستظل تعود إلى مقاعد البدلاء وهذا ليس الشيء الذي أردت القيام به في سن 32. كنت أعرف أن هذا سيناريو يمكن أن ينقضي للخروج ، لكن ما زلت أتخذ نفس القرار الذي اتخذته اليوم ".

قدم سيمون مينوليه 204 مباراة في جميع المسابقات خلال 6سنوات التي قضاها في ميرسيسايد.