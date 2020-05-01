رياضة | رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر رد فعل الأهلي على مقلب رامز جلال فى كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي خلال برنامج رامز مجنون رسمي أحد برامج المقالب فى شهر رمضان المبارك والذى يقدمه الفنان رامز جلال، والذى تدور فكرته حول إقناع الضيف انه فى برنامج أخر، ثم يظهر جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء.

وقال كهربا في تصريحات عبر برنامج "رامز مجنون رسمي" إن عودته إلي للنادي هي الأفضل في مسيرته الكروية بعد عودته للنادي قادما من صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

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وأضاف كهربا: "العودة للنادي الأهلي هي الأفضل بالنسبة لي، أحضر قبل التمرين بساعة، الأهلي بيتي".

ولذلك قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بوضع صورة كهربا وعليها قلب فى إشارة بالإعجاب بحديث اللاعب خلال البرنامج.