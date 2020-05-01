الامارات | محمد صلاح: رحم الله شهداء الوطن

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: رحم الله شهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على تقديم واجب العزاء في شهداء الجيش المصري ممن تعرضوا أمس لهجوم غادر وأدى إلى استشهاد 10 مجندين وظباط في شمال سيناء.
وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن عن إنفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة بئر العبد شمال سيناء أدى إلى سقوط شهداء ومصابين.
وبمجرد أن تم إعلان الخبر حرص القيادات المصرية والعربية في تقديم واجب العزاء للشعب المصري كما قام محمد صلاح بالتغريد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال: “ ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.
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