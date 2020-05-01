الامارات | نيفيل يسأل مؤيدي عودة النشاط.. هل تعلمون كم لاعب يعاني الربو أو السكري؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل عن قلقه إزاء صحة لاعبي الدوري الانجليزي في حال العودة السريعة الى المنافسات بعد رفع الاغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد. وقال الدولي الانجليزي السابق في حديث خلال برنامج "فوتبول شو" على شبكة "سكاي سبورتس": "لقد صرح رئيس اللجنة الصحية في الفيفا (البلجيكي ميشال دهوغ) بأنه لا يجب العودة الى كرة القدم قبل سبتمبر. أعتقد أنه في حال لم يكن قرارا مرتبطا بالاقتصاد، لن تعود كرة القدم لأشهر عدة".

وتابع "يقوم الناس الآن بتقييم المخاطر. كم شخص يجب أن يموت وهو يلعب كرة القدم في الدوري الممتاز قبل أن يصبح الوضع مريرا؟ واحد؟ لاعب واحد؟ أو أن يذهب أحد الموظفين الى العناية المركزة؟ ما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟ النقاش هو اقتصادي بحت".

وقال اللاعب المتوج بدوري ابطال أوروبا في مناسبتين "إذا كانت الصحة أولوية، فهناك نتيجة واحدة في الوقت الراهن. كم من لاعب يعاني من الربو؟ كم من لاعب يعاني من مرض السكري؟".

وأردف ابن الـ45 عاما "هل قيّموا كل تلك الامور وهم على استعداد لتعريض هؤلاء الأشخاص للخطر؟". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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