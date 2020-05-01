الامارات | أغويرو خائف من العودة للملاعب.. "لدينا أطفال وعائلات"

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو خائف من العودة للملاعب.. "لدينا أطفال وعائلات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مهاجم منتخب الارجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرخيو اغويرو بان اغلبية اللاعبين خائفين من استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأمل رابطة الدوري الانجليزي في معاودة النشاط في الثامن من يونيو ما يستدعي عودة اللاعبين الى التدريبات في 18 مايو وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الاندية اليوم الجمعة.

وجاء كلام أغويرو في مقابلة مع شبكة "ال شيرينغيتو" الارجنتينية وقال: "اغلبية اللاعبين خائفين لان لديهم اطفال وعائلات".

واضاف "انا خائف لكني اعيش مع زوجتي ولا اتواصل مع اشخاص اخرين. امارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن ان انقل العدوى اليه هي زوجتي".

وتابع "يقولون بأن بعض الاشخاص يمكن ان يكونوا مصابين (بفيروس كورونا) من دون ان تظهر عليهم العوارض وبالتالي يمكن ان ينقلوا العدوى اليك. ربما اعاني من هذا المرض ولا ادري".

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وتوقف الدوري الانكليزي في 13 مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن الاندية مصممة على اكمال الموسم وخوض المباريات ال92 المتبقية.

وكشف اغويرو بان زملاءه سيكونون "مشدودي الاعصاب وشديدي الحرص" عندما يعودون الى العمل.

واضاف "آمل في ايجاد لقاح في اسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الامر".

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