الامارات | اتهام خطير لكريستيانو رونالدو.. والضحية ديبالا

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام خطير لكريستيانو رونالدو.. والضحية ديبالا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية بأن "نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، متهم بنشر شائعات عن إصابة زميله في الفريق، الأرجنتيني باولو ديبالا بفيروس كورونا للمرة الرابعة".

وقالت الصحيفة "إن "رونالدو يهدف من التسريب، لتبرير رفضه العودة إلى إيطاليا حاليا، بعدما طلب يوفنتوس من اللاعبين العودة إلى تورينو تحسبا لاستئناف الدوري الإيطالي.

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من جهتها، نفت زوجة ديبالا، أن يكون الفيروس قد عاود اللاعب الأرجنتيني "رسمياً"، قائلة: "لم تخرج عينة إيجابية له، علينا فقط الانتظار، سيقوم بإجراء اختبار مرة أخرى ومعرفة النتيجة".

يذكر أن علاقة قوية تجمع رونالدو وديبالا مع يوفنتوس وبدت واضحة قبل أزمة كورونا من خلال التدريبات والمباريات.

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