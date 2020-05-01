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الامارات | اتهام خطير لكريستيانو رونالدو.. والضحية ديبالا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية بأن "نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي ، متهم بنشر شائعات عن إصابة زميله في الفريق، الأرجنتيني باولو ديبالا بفيروس للمرة الرابعة".

وقالت الصحيفة "إن "رونالدو يهدف من التسريب، لتبرير رفضه العودة إلى إيطاليا حاليا، بعدما طلب يوفنتوس من اللاعبين العودة إلى تورينو تحسبا لاستئناف .

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من جهتها، نفت زوجة ديبالا، أن يكون الفيروس قد عاود اللاعب الأرجنتيني "رسمياً"، قائلة: "لم تخرج عينة إيجابية له، علينا فقط الانتظار، سيقوم بإجراء اختبار مرة أخرى ومعرفة النتيجة".

يذكر أن علاقة قوية تجمع رونالدو وديبالا مع يوفنتوس وبدت واضحة قبل أزمة كورونا من خلال التدريبات والمباريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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