شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلق على تصريحات كهربا في «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات محمود كهربا، لاعب الأهلي، والتي أدلى بها خلال تواجده ببرنامج «رامز مجنون رسمي».

وكان كهربا تحدث عن مباراة السوبر وأكد أنه لم يتعمد إثارة مشكلة، وأن طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، من تدخل عليه بشكل عنيف، وقام بسبه بعد ذلك.

كما تحدث كهربا عن انتقاله للأهلي قائلا إنه عاد إلى بيته وسواء لعب أو لا سيظل ملتزما في تدريباته حتى لو هيشيل كرات، فيكفيه أنه في بيته، بحسب قوله.

وقال خالد الغندور عبر برنامج «زمالكاوي» على قناة الزمالك، إن «كهربا حاول مداعبة الجماهير على السوشيال ميديا بهذه التصريحات».

وأضاف: «قبل شهور قليلة كان يسب قائد الأهلي، ويهتف ضد جماهير الأهلي، ويبكي للمستشار مرتضى علشان يروح يحترف في اتحاد جدة، ويرجع الزمالك بعد كده وياخد فلوس وبطولات، وبعد كده يروح الأهلي بكوبري ويقول رحعت بيتي».

وتابع: «هكذا لاعيبة هذا الزمن بلا انتماء لأي نادي، سيبك بقى من كلام ابن النادي، معظم اللاعبين انتمائهم للمال فقط».

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