شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: كنت أمنح كهربا مكافأة خاصة من جيبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه كان يمنح لاعب الفريق السابق محمود كهربا ولاعبين آخرين بالفريق أموالًا من جيبه الخاص، مكافأة لهم حال تألقهم.

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات خلال تواجده ضيفًا بقناة «أون تايم»: «أتحدث عن كهربا لأنه مشي، كنت بدي شيك لكهربا بـ75 ألف جنيه في حالة جاب جول، و50 ألف لو عمل أسيست، في منهم شيك صرفوا بعد ما هرب».

وتابع: «كنت بطلع الفلوس دي من جيبي علشان أكسب، أنا عاوز أعدي بالمركب بتاعتي في أوقات كانت صعبة، وكنت بعمل ده علشان لما أنجح تكون خطوة إن يبقى في سيستم مكافآت بشكل مختلف عن الحالي، ويخلي اللاعب مرتبط بهدف».