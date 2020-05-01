شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن صرف جميع مستحقات الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات، والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأشار اتحاد الكرة عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إلى أنه سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي، بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 ملايين و600 ألفا الشهر الماضي، ليكون الإجمالي 15 مليوناً و355 ألف جنيه.

وأكدت اللجنة أن قرار الصرف جاء فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام، وأن هذه هي المرة الأولي التي لا يكون فيها للحكام اَي مستحقات أو متأخرات لدي الاتحاد .