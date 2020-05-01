شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: 13 نادياً يرغبون في عدم استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن 13 نادياً يرغبون في عدم استكمال مسابقة الدوري، والتي توقفت في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح «مصيلحي» في تصريحات على قناة «أون تايم»، أن هناك «جروب واتسآب»، يضم رؤساء أندية الدوري الـ18، يناقشون بشكل مستمر مستقبل البطولة.

وأضاف أن هناك 13 نادياً يرون صعوبة استكمال المسابقة، بسبب أمور عدة تحتاج إلى اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الكرة ووزير الرياضة، والأندية هي: الزمالك والاتحاد والإسماعيلي والمصري وسموحة وطنطا ووادي دجلة ومصر المقاصة وحرس الحدود والجونة وأسوان وطلائع الجيش ونادي مصر.

وقال مصيلحي إن هناك 5 أندية لم تعلن موقفها حتى الآن، وهي الأهلي وإنبي وبيراميدز والمقاولون العرب، وكذلك الإنتاج الحربي الذي أكد مسؤولوه انتظار عقد اجتماع لمناقشة الأمر.