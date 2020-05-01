شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: تجديد تعاقد كارتيرون خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، سيجدد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أمير مرتضي، خلال تواجده ضيفا في قناة «أون تايم»، أن هناك موافقة من جانب الطرفين سواء كارتيرون أو إدارة النادي، على استمراره في قيادة الفريق.

وفيما يخص الثنائي المحترف، المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي، أوضح أمير: «بن شرقي مازال في عقده موسميين، أما فرجاني ساسي فيتبقي بعقده موسم مع الزمالك».