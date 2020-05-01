شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: تجديد تعاقد كارتيرون خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، سيجدد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أمير مرتضي، خلال تواجده ضيفا في قناة «أون تايم»، أن هناك موافقة من جانب الطرفين سواء كارتيرون أو إدارة النادي، على استمراره في قيادة الفريق.
وفيما يخص الثنائي المحترف، المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي، أوضح أمير: «بن شرقي مازال في عقده موسميين، أما فرجاني ساسي فيتبقي بعقده موسم مع الزمالك».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
5,537
-
تعافي
1,381
-
وفيات
392
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: تجديد تعاقد كارتيرون خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.