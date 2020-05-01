شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: الزمالك كان مخترق إعلاميًا.. لكن الآن يملك منظومة قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عمرو زكي، مهاجم الزمالك السابق، إن الفترة التي عانى فيها الفريق من غياب البطولات، لم تكن هناك منظومة رياضية جيدة تدير النادي، وأن كل أسرار وأزمات النادي كان يعرف بيها الجميع.

وأكد «زكي»، في تصريحات على قناة «أون تايم»: «الزمالك كان مخترق إعلامياً، وأي مشكلة بتحصل ولو صغيرة فجأة بنلاقي الناس عارفة بيها برة النادي، ولو لعبنا مباراة بشكل مش كويس، أو لم نوفق في النتيجة، تلاقي في هجوم كبير على النادي».

وأضاف: «الزمالك كان يفتقد للمنظومة القوية إللي موجودة الآن، رئيس النادي النهاردة حاطط قواعد يمشي عليها كل الفريق، مفيش لاعب بعد أي مباراة سواء كنا كسبانين أو خسرانين يطلع يتكلم، لأنه عارف إنه هايتعاقب، وإن العقاب هايتنفذ، وعارف في نفس الوقت إني لو عملت حاجة كويسة هتكافئ عليها، في لائحة معمول بيها».

وتابع: «سر النجاح النهاردة إنك تبقى قافل على نفسك كويس، في دولوقتي متحدث إعلامي بيطلع بيتكلم، أو مشرف على الفريق يطلع يتكلم، مفيش حاجة اسمها لاعب أو عضو مجلس إدارة يطلع يقول تصريحات».