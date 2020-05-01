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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر يحدد سعر سكرينيار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي السعر المطلوب من أجل التخلي عن خدمات نجم دفاع الفريق السلوفاكي ميلان سكرينيار، الذي يعد هدفاً رئيسياً لعديد من الأندية الأوروبية، في مقدمتهم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي، إن إدارة إنتر ميلان، ستكون مستعدة للموافقة على رحيل سكرينيار، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا وصلت العروض أعلى من 70 مليون يورو. وكان إنتر ميلان، قد تعاقد مع سكرينيار، في صيف عام 2017، قادماً من فريق سامبدوريا، في صفقة وصلت قيمتها إلى 34 مليون يورو، وأصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيل الفريق.
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