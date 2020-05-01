أيمن يونس ينشر صورة نادرة لبيليه داخل نادى الزمالك

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، كواليس زيارة البرازيلى بيليه لنادى الزمالك ، حيث نشر أيمن يونس صورة بيليه وعلق قائلا : "صوره نادره لـ بيليه أحد أهم أساطير لعبه كره القدم..داخل نادي الزمالك و علي استاد حلمي زامورا..أثناء تدريب المنتخب البرازيلي في الستينات" .

من ناحية أخرى ، أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أنه ليس نادما على رفض عرض ريال مدريد بالإنضمام إليه فى مشواره بالملاعب، مشددا على مستقبله كان مع فريق سانتوس البرازيلي.



بيليه

قال بيليه في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، "كانت رغبتى في البقاء مع سانتوس أقوى. كان من الرائع أن ألعب في مدريد وخوض مثل هذه القصة، لكني لست نادما على البقاء ولعب مسيرتي في سانتوس".

أضاف بيليه "أعتبر ميسي هو الأفضل الآن لكن أنا أستمتع حقا بمشاهدة كريستيانو رونالدو. لقد أصبح لاعبا عظيما. نحن محظوظون كمشجعين لقتاله هو وليو كل أسبوع.. وأيضا يبدو المستقبل مشرقاً لمبابي"، وتابع "فلنستمتع بميسي ورونالدو قدر الإمكان.. قد لا نرى أفضل منهم يلتقيان هذا العصر مجددًا".

وبسؤاله عن أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، رد أسطورة كرة القدم "سؤال صعب آخر. سيكون هناك أكثر من 10 فقط في وقتي، سأترك البعض للإجابة على سؤالك.. مارادونا، ألفريدو دي ستيفانو، تراباتوني، جارينشا، كرويف، بيكنباور، ألبيرتو، زيدان، رونالدو، إنيستا".

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وحول اعتباره أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم، رد بيليه قائلا "إنه سؤال صعب للغاية. جوائزي وتاريخي يتحدثون عن أنفسهم. من الصعب مقارنة الأوقات المختلفة في الرياضة. هناك الكثير من اللاعبين المذهلين. يشرفني أن أعتبر الأفضل".

وواصل بيليه تصريحاته قائلا "الظاهرة رونالدو.. لقبه يقول كل شيء. يمكن أن يكون رونالدو أفضل مهاجم على الإطلاق. كان مذهلاً. الحجم والسرعة والمهارة وكل شيء. لم أرى هذا المزيج منذ ذلك الحين".

صوره نادره ل بيليه أحد أهم أساطير لعبه كره القدم..داخل نادي الزمالك و علي استاد حلمي زامورا..أثناء تدريب المنتخب البرازيلي في الستينات ...