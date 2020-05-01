شكرا لقرائتكم مونتيرى يطمئن الأهلى بقوة موقفه فى قضيتى كوليبالى والصفاقسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواصل المحامي السويسري مونتييري المُكلّف من الأهلي بمتابعة هاتين القضيتين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتلقى تأكيدات بأن موقف القلعة الحمراء قوي في هذه القضية وهو ما نقله مونتييري للأهلي مؤخراً وأوضح لهما أن حقوق النادي محفوظة في قضيتي كوليبالي وأجاي ضد النجم الساحلي والصفاقسي.
وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع مونتييري لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ الـ25 مليون جنيه، بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ، فقد حاول الأهلى مع النجم الساحلى تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 2017.
وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.
كما قرر الأهلى تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس الأخير عن تسديد مبلغ 100 ألف دولار قام مجلس الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى وهو يمثل رعاية أجاى وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط وتقاعس عن تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.
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