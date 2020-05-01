3 أندية محلية + الصفاقسى.. الأهلى يدرس العروض المقدمة لحسين السيد

جدة - عمرو شويل دخلت عدة أندية محلية على خط التفاوض مع حسين السيد لاعب الاهلى الشهير بـ"مارسيلو" والمُعار لنادي الصفاقسي التونسي لنهاية الموسم حيث أبدت 3 أندية محلية رغبتها في ضم اللاعب في الموسم المقبل على صعيد الإعارة أو البيع النهائي.

وتنتهي إعارة حسين السيد للنادي التونسي بنهاية الموسم الجاري لكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض عودة اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده الأمر الذى فتح الباب أمام عدة أندية ترغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ومن هذه العروض 3 أندية محلية بجانب عرضاً من الصفاقسي الذي يرغب في تجديد إعارة مارسيلو.

على صعيد متصل ، رجح رينيه فايلر كفة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد حيث رفض المدرب السويسري إعارة محمود وحيد ليكون بجانب التونسي علي معلول في هذا المركز، بالإضافة لوجود أيمن أشرف الذي يُجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر.

ورفض فايلر عودة حسين السيد بعد انتهاء الإعارة، وأعلن المدير الفنى أنه ليس بحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، ورحل مارسيلو من الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الإتفاق السعودي.

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كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة تلقى النادي عرضاً من نظيره الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد ظهير أيسر الفريق المعار للنادي التونسي حتى نهاية الموسم.

وأكد مسئولو الأهلي أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي في هذا الشأن، في الوقت الذي رحبت الإدارة الفنية بإعارة أو بيع اللاعب بشكل نهائي حال تلقيه عرضاً جيداً.

ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بقاء حسين السيد في الفريق ووافق على رحيله بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تسوق إدارة التعاقدات فى الأهلي اللاعب، سواء للصفاقسى أو أى نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها.

ورحل مارسيلو عن الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادي الاتفاق السعودي.