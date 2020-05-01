شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. سعاد صالح : التقرب لله أفضل من تشجيع فريقك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الدكتورة سعاد صالح لسؤالها عن جواز تشجيع كرة القدم إذا تعارض مع الفروض الدينية.

وقالت أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهرعن حكم مشاهدة كرة القدم فى التلفاز بشهر رمضان الكريم : "الألعاب الجماعية اجمالا تعتبر من وسائل الترفيه والترويح عن النفس ولكن فى حدود الأداب الشرعية والمسلمون الأوائل عرفوا أنواعا عامة من الرياضات".

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وأضافت : " شهر رمضان فيه شرف الزمان والأولى أن نتقرب فيه إلى الله بالطاعات وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

وتابعت: "الأولى على الإنسان أن يتقرب إلى الله بالطاعات وتلاوة القراءان فمن غير المعقول أن يترك كل هذا من أجل مشاهدة مباراة كرة قدم".