إسلام جابر يحتفل بعيد ميلاده الـ24

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة، إسلام جابر، لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده رقم 24، حيث ولد صانع ألعاب القلعة البيضاء في الأول من مايو عام 1996، وبدأ مسيرته مع كرة القدم بفريق الشرقية للدخان قبل أن يلتحق بنادي مصر المقاصة في موسم 2017، ليبدأ رحلته مع الشهرة.

في موسم 2018، أعير إسلام جابر من مصر المقاصة إلى فريق الداخلية، حيث بزغ نجمه مع الفريق رغم تراجع النتائج، واستطاع أن يدخل في الحسابات الفنية لمنتخب الفراعنة وينافس نجوم الأهلي والزمالك، وهو ما جعله محط صراع الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي.

ومع بداية الموسم الجاري انتقل جابر إلى نادي الزمالك، باحثاً عن فرصة جديدة لصناعة المجد الشخصي، إلا أنه لم يحظى بفرصة كبيرة للمشاركة، فمنذ التحاقه بالقلعة البيضاء شارك إسلام جابر في 7 مباريات بواقع 4 لقاءات في الدوري العام وثلاثة في دوري أبطال أفريقيا، صنع خلالهم هدف واحد ولم يسجل.

حتفل إسلام جابر، لاعب الزمالك، بزفافه فى فترة التوقف الحالية التى جاءت لتجنب انتشار فيروس كورونا والتى استغلها اللاعب فى الاحتفال بزفافه وسط عدد من أسرته وأصدقائه الذين حرصوا على تقديم التهنئة له.

Advertisements

وحرص لاعبو الزمالك على تقديم التهنئة لإسلام جابر عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وتبادلوا التهانى مع اللاعب بتلك المناسبة فى ظل عدم حضور معظمهم نظرا لتجنب التجمعات تنفيذا لتعليمات تجنب انتشار فيروس كورونا.

وضمن إسلام جابر استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، رغم المشاركات القليلة له مع الفريق هذا الموسم حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 7 مباريات وجاء مجموع الدقائق التى شارك فيهم خلالهم ما يقرب من 257 دقيقة وصنع هدفًا وحيدًا، إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يرى إن اللاعب سيكون من العناصر المتميزة مع الأبيض، حيث كان ينوى منح إسلام جابر إلى جانب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، فرص المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض المحلية بصورة منتظمة فى التشكيل الأساسى للفريق إلا إن توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حال دون ذلك، لذا سيحصل الثنائى على فرصتهما عند عودة النشاط الرياضى.