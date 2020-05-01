شكرا لقرائتكم عامر عامر: فخور بإنى أهلاوى.. وأرحب باللعب للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى عدم شعوره بالندم جراء اعلانه انتماؤه للأهلى فى وسائل الاعلام مؤكداً أنه يفتخر أنه من عشاق القلعة الحمراء ويتمنى اللعب للفريق الأحمر دوماً مؤكداً ترحيبه باللعب للزمالك أيضاً حال وصول عرض له لانه لاعب محترف .

وقال عامر عامر فى حواره مع "الخليج 365" : "شرف ليا أنى أهلاوى وشرف ليا ألعب في الاهلى وبحب النادى ودى حقيقة مش هنكرها ولا هندم عليها ومحدش يقدر يرفض اللعب للأهلى بس انتمائى مالوش علاقة بأنى محترف لو جالى عرض من الزمالك هوافق عليه فورا".

وأكد عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي انه تلقي عرضا من النادي الإسماعيلي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال عامر عامر في تصريحات خاصة:" تلقيت عرضا جادا من الإسماعيلي للانتقال لصفوفه في فترة الميركاتو الصيفي المقبل عن طريق وكيلي سعد حسني، وأبلغت مسئولي الإسماعيلي بارتباطي بتعاقد ممتد مع الإنتاج الحربي لنهاية الموسم المقبل".

وكان النادى الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات جادة مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفتح مسئولو الدراويش خط اتصال مع الحارس، وأبدى ناديه مرونة كبيرة فى الموافقة على بيعه، واستقر مسئولو الدراويش على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فى الصيف لتدعيم هذا المركز فى ظل عملية التدوير التى يقوم بها سعفان الصغير بين الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى حارسا الفريق الأصفر، ورغم أن مدرب الحراس كان يرفض فكرة التعاقد مع حارس جديد إلا أن تذبذب مستوى الحارسان دفعه للتفكير فى التعاقد مع حارس ثالث .

وأكد مصدر مسئول بالإنتاج الحربى أن رغبة عامر عامر، حارس مرمى الفريق، ستكون الفيصل فى تحديد وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تلقى أكثر من عرض للرحيل عن النادى خلال الساعات القليلة الماضية .

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وبدأت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، البحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسباً لرحيل عامر عامر حارس مرمى الفريق، بعد تلقيه عروضاً مميزة، ويأمل مسئولو الانتاج فى التعاقد مع حارس مرمى مميز يستطيع الدفاع عن عرين فريق الكرة بجانب أحمد يحيى الحارس الحالى.

وخاض عامر عامر 16 مباراة هذا الموسم استقبل فيها 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات. ودخل مسئولو النادى المصرى البورسعيدى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى الإنتاج الحربى للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ترحيب إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته حال وصول عرض مميز مادياً، وموافقة الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على الاستغناء عن خدماته، وطلب مسئولو المصرى من الإنتاج الحربى تحديد المقابل المادى للاستغناء عن الحارس .

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى تلقى ناديه عرضاً سعودياً للتعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة، "النادى السعودى قدم عرضا رسميا للتعاقد مع عامر عامر، وطلب من الإنتاج تحديد قيمة الصفقة فى ظل تمسكهم الكبير بالحارس الموهوب".

وأضاف المصدر، "ندرس العرض المقدم من النادى السعودى ونستطلع رأى الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار واللاعب أيضاً الذى يرتبط بتعاقد ممتد معنا حتى نهاية الموسم المقبل".

وفى وقت سابق، رحب خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى برحيل حارسه عامر عامر للنادى الأهلى، حال وصول عرض رسمى لضمه، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "عامر عامر مرتبط بتعاقد مع الإنتاج ممتد لنهاية الموسم المقبل ولم يصل النادى أى عروض رسمية لضمه خلال هذه الفترة".

وعن وجود رغبة من الأهلى فى التعاقد مع عامر عامر علق مدير الكرة بالإنتاج قال، "حال وصول عرض رسمى من الأهلى سنعرض الأمر على مختار مختار المدير الفنى للفريق لاستطلاع رأيه فى الاستغناء عن الحارس من عدمه، وحال موافقته ووجود عرض مادى مميز سنوافق على رحيله بخلاف ذلك فلن يرحل عامر عامر وسوف يستكمل عقده مع النادى".