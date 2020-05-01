شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد 5 مايو لحسم مصير مسابقة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع مسئولو اتحاد الكرة ان كاف حدد يوم 5 مايو موعد نهائي للرد علي مصير البطولات المحلية وبالتالي سيرسل اتحاد الكرة الرد بعد التنسيق مع جهات الدولة في نفس اليوم ، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات وهو الأقرب للتطبيق بنسبة كبيرة لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .
ومنح الاتحاد الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .
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