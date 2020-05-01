شكرا لقرائتكم محمد فاروق : مسلسل الاختيار ضربة فنية قوية ومنسى أصبح أيقونة للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الاهلى السابق بمسلسل الاختيار الذى يعرض حاليا خلال أيام شهر رمضان الكريم ويجسد قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى أحد أبطال الصاعقة المصرية فى سيناء. وقال فاروق لـ"الخليج 365" : " أنا أخويا ظابط جيش وحالة الرعب اللي بيعشها كل بيت فى مصر عنده ظابط أو مجند فى الجيش قدر صناع العمل الفنى تجسيدها بشكل فنى جيد جدا ". وأضاف فاروق : " تضحيات رجال الجيش المصرى تستحق الإشادة والتخليد فى أعمال فنية أكثر وأكثر الفترة المقبلة". Advertisements ووجه فاروق الشكر والتحية لكل القائمين على العمل وعلى رأسهم الفنان أمير كرارة الذي يجسد دور الشهيد أحمد المنسى.

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