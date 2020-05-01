شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوصى بأن يكون عدد قوائم الأندية الموسم المقبل مفتوحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف مسئولو اتحاد الكرة ان القائمة المفتوحة يتم العمل بها في معظم الدوريات إلي جانب تطبيق لوائح الاتحاد الدولي في الحالات الخاصة بأحقية اللاعب في الحصول علي عقده كاملا الموقع بينه وبين ناديه في حالة الاستغناء عنه.
في سياق متصل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدوري يوم 5 مايو الجاري من استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا وإرساله إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
تابع مسئولو اتحاد الكرة ان كاف حدد يوم 5 مايو موعد نهائي للرد علي مصير البطولات المحلية وبالتالي سنرسل الرد بعد التنسيق مع جهات الدولة ، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .
ومنح الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .
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