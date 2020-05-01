مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب ضم هداف مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة التقدم بعرض رسمي إلى نادي مازيمبي الكونغولي لضم مهاجمه الشاب جاكسون موليكا في الصيف المقبل.

صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية نقلاً عن شبكة "ESPN"، قالت في الساعات الماضية إن إدارة الأهلي قدمت عرضا بـ2.5 مليون دولار من أجل استقدام موليكا، بجانب مليون دولار أخرى سيحصل عليها اللاعب كراتب سنوي.

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وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة: "كل ما تردد عن الدخول في مفاوضات مع موليكا لا أساس له من الصحة، واللاعب خارج حساباتنا تماما ولم نفكر في ضمه".

وأضاف: "لا أعرف من أين أتت الصحيفة بمثل هذه الأخبار، نحن في الأهلي تعودنا أن يتم إقحام اسم النادي في أي صفقة ربما لشعبية الأهلي، ومع الوقت يتم ثبوت صحة كلامنا الخاص بعدم التفاوض مع هذا أو ذاك".

موليكا صاحب الـ20 عاما استطاع أن يكون أحد الأسماء البارزة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم على الرغم من خروج فريقه نظرا لتسجيله سبعة أهداف في عشر مباريات.