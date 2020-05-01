عقود زمان (4).. عمارة: وقعت للأهلي بـ50 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

يلا كورة خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

عمارة والانتقال إلى الأهلي

يؤكد عمارة الذي انتقل إلى الأهلي عام 1996 قادما من فريق بلدية المحلة أن عقده الأول كان 50 ألف جنيه فقط لا غير في الموسم الواحد.

وأشار اللاعب الذي خاض تجربة احتراف في ألمانيا مع فريق هانزا روستوك وقع على عقد احتراف مع الأهلي لمدة 5 مواسم قيمة كل موسم 50 ألف جنيه، لافتا أن هذه القيمة وقتها كانت عادية ليست بالقليلة ولا المبالغ فيها.

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ويتذكر عمارة أن حسام حسن خلال تلك الفترة حين كان يلعب مع الأهلي وهداف مصر في تلك الحقبة الزمنية كان يحصل على عقد بقيمة 75 ألف جنيه.

وأوضح أن لم يكن هناك رواتب تمنح بشكل مباشر كما يحدث الآن، لكن كان هناك لائحة فعلى سبيل المثال مكافأة الدوري كانت وقتها 15 الف جنيه في السنة.

ويروي محمد عمارة أن غالبية اللاعبين في تلك الفترة التي كان متواجد خلالها في الملاعي كانوا يعيشون على المكافآت التي تمنح لهم من قبل الأندية.

وأتم تصريحاته:" الأرقام التي تدفع حاليا للاعبين مبالغ في قيمتها بشكل كبير، وهناك لا عبين لا يستحقون الحصول الأرقام التي تدفع لهم".