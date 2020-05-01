أعلن نادي ليون إحتجاجه رسمياً علي قرار تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي عقب الغاء المسابقة في الموسم الحالي. وأصدر ليون بياناً رسمياً أكد فيه علي حقه في الإستئناف ضد هذا القرار والمطالبة بتعويضات فيما يتعلق بالاضرار التي لحقت بالنادي والتي تصل الي عشرات الملايين. هذا القرار والمطالبة بتعويضات فيما يتعلق بالاضرار التي لحقت بالنادي والتي تصل الي عشرات الملايين. وقال جان ميشيل اولاس رئيس النادي في تصريحات إعلامية: " لقد حرم ليون من التأهل الي دوري ابطال أوروبا أو الدوري الأوروبي بعد الغاء مسابقة الدوري الفرنسي". " لقد حرم ليون من التأهل الي دوري ابطال أوروبا أو الدوري الأوروبي بعد الغاء مسابقة الدوري الفرنسي". وأضاف : " سنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو"، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي سيلجأ إلى المحكمة الإدارية لتعليق قرار الالغاء". .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ليون يحتج علي الغاء الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.