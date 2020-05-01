رئيس الاتحاد السكندري: 13 ناديًا يرفضون استكمال الدوري

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، رغبة ناديه بعدم استكمال الدوري الممتاز، بعد توقفه، بعد الأنباء التي تشير إلى رغبة اتحاد الكرة بعودته.

أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق تعليق مسابقة الدوري الممتاز، والأقسام الأخرى، بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأضاف مصيلحي في تصريحات تلفزيونية: "الأندية لا تريد استئناف الدوري الممتاز، 13 ناديًا لا يرغب بذلك".

وتابع: "الأندية هي: الزمالك والاتحاد، وسموحة، وطنطا، والمقاصة، ووادي دجلة، وحرس الحدود، والجونة، وأسوان وطلائع الجيش، ونادي مصر".