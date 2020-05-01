برشلونة يشعل صراع التعاقد مع سانشو نجم بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير المانية عن دخول نادي برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع الدولي الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني. وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن برشلونة أبدي اهتماماً واضحاً بالتعاقد مع سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أبدي اهتماماً واضحاً بالتعاقد مع سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويحطي جادون سانشو باهتمام كبير من مانشستر يونايتد الانجليزي، الذي يسعي لتدعيم مركز الجناح. الذي يسعي لتدعيم مركز الجناح. واشارت الصحفة الي أن القيمة التسويقية المرتفعة لسانشو تهدد إمكانية انتقاله الي برشلونة في لصيف المقبل، الا أن النادي الكتالوني يدرس إقحام لاعبه انسو فاتي في صفقة تبادلية للفوز بخدمات سانشو.

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